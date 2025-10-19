Cade in mezzo alla strada | 70enne in ospedale in codice rosso

Grave un uomo di 70 anni portato in ospedale a seguito di una caduta.L’infortunio, di cui ancora non si conoscono le dinamiche, è avvenuto intorno alle 16.36 di oggi, domenica 19 ottobre, in via Matteotti 4 dove c’è il Bar Fratello.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

