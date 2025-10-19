Cade da un albero di ulivo | uomo elitrasportato in ospedale

Paura, questa mattina, tra Castel San Lorenzo e Roccadaspide, dove un uomo è precipitato al suolo da un albero di ulivo riportando diverse ferite ed escoriazioni. I soccorsiSul posto è giunto un elisoccorso del 118 che è atterrato nella zona per trasportare il malcapitato prima all'ospedale “San. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Tragico incidente, cade da un albero mentre sta pulendo il capanno di caccia: morto un 80enne Leggi l’articolo tinyurl.com/anpyyhet - facebook.com Vai su Facebook

Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce: leggi sul nostro sito le #buonenotizie della settimana: https://tinyurl.com/4kt85mxe #StatiUniti #India #Tunisia #Italia #Sudanesi @amnesty @amnestyitalia @AmnestyPiemonte - X Vai su X

Paura tra Roccadaspide e Castel San Lorenzo, uomo cade da un albero: soccorso in eliambulanza - Erano circa le 11:00 di questa mattina quando un elisoccorso è intervenuto nell’area montana tra Roccadaspide e Castel San Lorenzo per soccorrere un uomo caduto da una pianta di ulivo. Come scrive infocilento.it

Cade da un ulivo: uomo di 75 anni trasportato in ospedale in codice rosso - Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 75 anni residente a Boville Ernica, mentre era intento a effettuare la raccolta delle olive sul suo terreno, è caduto da un albero riportando delle gravi lesioni. Segnala ciociariaoggi.it

Cade da un albero, muore pensionato - Vista la gravità della situazione è stato attivato anche l'elicottero d'emergenza ma, nonostante la tempestività dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ... Lo riporta zoom24.it