Cacciatore precipita per diversi metri in un dirupo salvato con l’elisoccorso

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gubbio (Perugia), 19 ottobre 2025 – Brutta caduta in un dirupo per un cacciatore che è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo un volo di circa 10 metri. L’incidente è avvenuto in località Sioli, nel comune di Gubbio. La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio ha raggiunto l’uomo e ne ha curato il recupero in collaborazione con il Soccorso Alpino. Successivamente, l’infortunato è stato verricellato dall’elisoccorso del 118 Umbria e trasportato all’ospedale per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cacciatore precipita per diversi metri in un dirupo salvato con l8217elisoccorso

© Lanazione.it - Cacciatore precipita per diversi metri in un dirupo, salvato con l’elisoccorso

Contenuti che potrebbero interessarti

cacciatore precipita diversi metriCacciatore precipita per diversi metri in un dirupo, salvato con l’elisoccorso - L’elicottero del 118 lo ha recuperato con il verricello e lo ha trasportato in ospedale ... Segnala lanazione.it

cacciatore precipita diversi metriPieve di Teco: cacciatore precipita per 20 metri, è grave all’ospedale - Soccorso con l’elicottero Grifo, è ricoverato in codice rosso con lesioni gravi alla testa e agli arti. Da ligurianotizie.it

cacciatore precipita diversi metriSi arrampica su un albero per sistemare il capanno e precipita da 3 metri: uomo morto a Brescia - Un uomo residente a Lumezzate (Brescia) ha perso la vita cadendo da un albero sul quale si era arrampicato nelle prime ore di oggi pomeriggio, giovedì ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cacciatore Precipita Diversi Metri