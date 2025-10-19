Cacciatore precipita per diversi metri in un dirupo salvato con l’elisoccorso

Gubbio (Perugia), 19 ottobre 2025 – Brutta caduta in un dirupo per un cacciatore che è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo un volo di circa 10 metri. L’incidente è avvenuto in località Sioli, nel comune di Gubbio. La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio ha raggiunto l’uomo e ne ha curato il recupero in collaborazione con il Soccorso Alpino. Successivamente, l’infortunato è stato verricellato dall’elisoccorso del 118 Umbria e trasportato all’ospedale per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cacciatore precipita per diversi metri in un dirupo, salvato con l’elisoccorso

