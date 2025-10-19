Cacciatore precipita nel dirupo recuperato dall' elisoccorso dopo una caduta di dieci metri

I Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Sioli, nel comune di Gubbio, per il soccorso a un cacciatore precipitato in un dirupo di circa dieci metri.La squadra ha raggiunto l’uomo e ne ha curato il recupero in collaborazione con il Soccorso alpino speleologico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Pieve di Teco: cacciatore precipita per 20 metri, è grave all’ospedale https://ligurianotizie.it/pieve-di-teco-cacciatore-precipita-per-20-metri-e-grave-allospedale/2025/10/06/621481/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Incidente sulle alture imperiesi tra Acquetico e Mendatica: cacciatore precipita in un burrone per 20 metri Intervento di Socalp ed elisoccorso, trasportato al Santa Corona Vai su Facebook

Cacciatore 37enne precipita e muore mentre recupera preda - Un giovane di 37 anni ha perso la vita in Trentino mentre era impegnato in una battuta di caccia, assieme ad altri due amici, nei pressi del sentiero 610 che da Covelo di Terlago sale verso il Passo ... Come scrive ansa.it

Cacciatore precipita in un dirupo e muore - L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in una zona collinare molto impervia tra ... Da ilrestodelcarlino.it

Va a caccia in montagna con gli amici, scivola e precipita in un canale roccioso: 37enne trovato morto dopo ore di ricerche - Il piano era di congiungersi, ma uno dei cacciatori, un 37enne, non è più apparso facendo perdere le sue ... Secondo corriereadriatico.it