Butti i fondi di caffè? Stai disperdendo un vero tesoro

Ogni mattina, milioni di tazzine di caffè vengono consumate in Italia, e altrettanti fondi finiscono direttamente nella spazzatura. Eppure, questi residui scuri e apparentemente inutili rappresentano una risorsa preziosa per chi ama il giardinaggio. I fondi di caffè non sono semplici scarti da cucina: contengono sostanze nutritive essenziali che possono trasformare radicalmente la salute delle vostre piante, sia in giardino che in appartamento. La loro composizione chimica rivela un concentrato di elementi fondamentali per la crescita vegetale. Azoto, fosforo e potassio sono presenti in quantità significative, rendendo i fondi di caffè un fertilizzante naturale completo.

