Busto Arsizio (Varese) – Tra gli interventi approvati nella seduta di giunta c’è la messa in sicurezza della Cascina Burattana, con lo stanziamento di 126mila euro. La messa in sicurezza era stata richiesta al Comune dalla Soprintendenza che lo scorso anno ha definito la Burattana “un bene culturale da tutelare”. Sul suo destino si è parlato per anni senza mai arrivare a nulla di concreto mentre nel frattempo gli edifici, ultima testimonianza di architettura contadina in città, perdevano pezzi. Oltre un decennio fa la Cooperativa agricola – sociale che aveva avviato un’attività di agricoltura biologica e biodinamica coltivando i terreni intorno al complesso con l’obiettivo di far rinascere la Cascina, con un gruppo di cittadini aveva presentato all’amministrazione comunale, proprietaria dell’area, un progetto messo a punto dal Politecnico di Milano e c’erano pure investitori pronti a sostenerlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio, pronti i fondi: la Cascina Burattana verso il recupero