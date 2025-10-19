Bus pieno di turisti si ribalta morti e feriti | incidente spaventoso

Un viaggio che doveva essere di routine si è trasformato in una tragedia. Nel nordest del Brasile, un autobus passeggeri è finito contro un terrapieno di sabbia e si è ribaltato su un fianco, causando almeno 15 morti e numerosi feriti. Le autorità locali hanno confermato il drammatico bilancio nella giornata di sabato 18 ottobre, spiegando che a bordo si trovavano circa 30 persone. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della zona, ma il numero esatto non è ancora stato chiarito. Il bus era partito dallo Stato di Bahia ed è precipitato a Saloá, nel confinante Stato di Pernambuco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

