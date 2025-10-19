buoni pasto la soglia esentasse sale da 8 a 10 euro con la legge di bilancio 2026

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aumento dell’esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici. Con la Legge di Bilancio 2026, la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici destinati ai dipendenti passa da 8 a 10 euro. Si tratta di una misura pensata per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, ridurre i costi per le imprese. Secondo Fratelli d’Italia, si tratta di un intervento di welfare moderno e concreto, che rafforza il valore dei ticket pasto come strumento di supporto ai dipendenti. Le principali novità della manovra economica. La manovra approvata il 17 ottobre in Consiglio dei Ministri e ora in attesa del Parlamento include diverse misure a favore di famiglie e lavoratori: Aumento delle pensioni minime di 20 euro al mese, con un progressivo innalzamento dell’età pensionabile dal 2027. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

