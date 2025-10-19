Buoni pasto con la legge di Bilancio la soglia esentasse dei ticket elettronici passa da 8 a 10 euro

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la manovra economia 2026 si rafforza il valore dei buono pasto: la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro. Fdi: "L'annuncio dell'aumento della soglia esentasse dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro è una misura di welfare moderna e concreta, che sostiene il potere d'acquisto dei lavoratori e allo stesso tempo alleggerisce i costi per le imprese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

