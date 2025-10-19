Buon punto Il Progresso fa un passo avanti
SASSO MARCONI E’ un match assolutamente da non sbagliare, quello di oggi, per il Sasso Marconi. Alle 15, il team di Franco Farneti ospiterà, al campo sportivo ‘Carbonchi’, i lombardi del Crema con il chiaro intento di cercare di portare a casa una vittoria. E ciò sia per migliorare la propria classifica che per riscattare la tanto discussa sconfitta rimediata sette giorni fa sul campo della corazzata Piacenza. In vantaggio 1-0 nonostante il maggiore tasso tecnico degli avversari, il team sassese sembrava essere in pieno controllo dell’incontro, ma, a metà ripresa, il direttore di gara ha incredibilmente deciso di concedere ai padroni di casa un penalty inesistente (il braccio di Montanaro, come dimostrato dalle immagini, era totalmente aderente al corpo) che gli ha permesso di rientrare in partita e di dare così il via alla rimonta completata in pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
