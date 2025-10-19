Buon punto Il Progresso fa un passo avanti

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SASSO MARCONI E’ un match assolutamente da non sbagliare, quello di oggi, per il Sasso Marconi. Alle 15, il team di Franco Farneti ospiterà, al campo sportivo ‘Carbonchi’, i lombardi del Crema con il chiaro intento di cercare di portare a casa una vittoria. E ciò sia per migliorare la propria classifica che per riscattare la tanto discussa sconfitta rimediata sette giorni fa sul campo della corazzata Piacenza. In vantaggio 1-0 nonostante il maggiore tasso tecnico degli avversari, il team sassese sembrava essere in pieno controllo dell’incontro, ma, a metà ripresa, il direttore di gara ha incredibilmente deciso di concedere ai padroni di casa un penalty inesistente (il braccio di Montanaro, come dimostrato dalle immagini, era totalmente aderente al corpo) che gli ha permesso di rientrare in partita e di dare così il via alla rimonta completata in pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

buon punto il progresso fa un passo avanti

© Sport.quotidiano.net - Buon punto Il Progresso fa un passo avanti

Altri contenuti sullo stesso argomento

buon punto progresso faBuon punto Il Progresso fa un passo avanti - Oggi alle 15 il Sasso ospita il Crema: una partita da non fallire ... Segnala msn.com

La Fatro Ozzano fa l’impresa a Pistoia Castenaso, buon punto - Perde il primato, non l’imbattibilità: nel campionato di B2 femminile di pallavolo, nel girone G, altra prova di forza della Fatro Ozzano, che passa 3- Come scrive ilrestodelcarlino.it

Dombrovskis: risparmi per 8,5 miliardi da semplificazione, l’agenda Ue è a buon punto - Una stima conservativa individua i risparmi annui derivanti dalle proposte di semplificazione già presentate dalla Commissione ... Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Punto Progresso Fa