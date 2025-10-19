Buon onomastico Laura oggi 19 ottobre | video gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 19 ottobre, si festeggia Santa Laura d i Cordova ( Spagna ). Badessa del monastero Santa Maria di Cuteclara, morì martire durante l’invasione musulmana ed è venerata come santa della chiesa cattolica. Messa a dura prova da tragici avvenimenti quali la morte del marito e delle figlie, Laura, in virtù della sua profonda fede cristiana, decise di intraprendere la vita monastica nel monastero di Santa Maria di Cuteclara ( Cordova ). Santa Laura di Cordova, il martirio dopo il rifiuto a rinnegare la fede cristiana. La tragica fine di S. Laura. Fu condannata a morte perché rifiutò di abiurare la sua fede nel periodo in cui la Spagna era sotto il dominio dei mori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Laura, oggi 19 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Contenuti che potrebbero interessarti

Tanti auguri di buon onomastico a tutte le amiche di nome Teresa e buona Festività alla Comunità Parrocchiale omonima. Questa sera ore 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Luigi Vari e a seguire Processione per le vie della Ci - facebook.com Vai su Facebook

Buon onomastico vita di papà - X Vai su X

Auguri Santa Laura 2024 domani, 19 ottobre/ Frasi per un buon onomastico: “Sei una persona speciale” - Manca un solo giorno a Santa Laura 2024: domani, 19 ottobre, la Chiesa la ricorda e noi abbiamo selezionato i pensieri più originali del web Si festeggerà domani Santa Laura ma noi siamo già avanti e ... Da ilsussidiario.net

Auguri San Luca Evangelista, oggi 18 ottobre 2025/ Frasi, immagini e pensieri di buon onomastico - Auguri San Luca Evangelista oggi, 18 ottobre 2025: immagini e frasi per l'onomastico da inviare ad amici e parenti su WhatsApp ... Si legge su ilsussidiario.net

7 Ottobre 2025, auguri di buon onomastico Rosario e Rosaria: IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp - L’origine della Madonna è stata attribuita all’apparizione di Maria a San Domenico nel 1208 a Prouille. Secondo strettoweb.com