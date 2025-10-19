Buon compleanno Tiberio Timperi Giuseppe Cionfoli…

Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini, Tiberio Timperi, Giuseppe Cionfoli, Giuseppe Giulietti, Barbara Palombelli, Roberta Manfredi, Riccardo Nencini, Joseph Davide Natullo, Federico Russo.. Oggi 19 ottobre compiono gli anni: Angelo La Russa, politico; Francesco Blasi, biologo; Cristiana Bortolotti, schermitrice; Renzo Selmo, ex calciatore; Erika Außersdorfer, ex slittinista; Franco Cacciatori, ex calciatore; Giampaolo Zennaro, regista, scenografo; Carlo Rossella, giornalista, dirigente d’azienda; Filippo Faina, allenatore basket; Emerenzio Barbieri, politico; Marco Paoletti, attore; Giorgio Cavazzano, fumettista; Salvatore Bianchetti, allenatore calcio; Alfredo Comis, politico; Mimmo Gangemi, ingegnere, scrittore, giornalista; Poerio Mascella, ex calciatore; Gian Franco Schietroma, politico; Giuseppe Cionfoli, cantautore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Tiberio Timperi, Giuseppe Cionfoli…

