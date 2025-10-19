Buen Camino ultimo ciak per Zalone | al cinema a Natale 2025

Il set si è chiuso a Santiago de Compostela e il conto alla rovescia è partito: Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, in uscita nelle sale italiane il 25 dicembre 2025. Un nuovo viaggio artistico che profuma di partenze, ritorni e promesse mantenute. Un Natale che profuma di strada . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Buen Camino, ultimo ciak per Zalone: al cinema a Natale 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arrivederci, grazie a tutta la fantastica famiglia di Buen Camino". Così Checco Zalone ha salutato la troupe al termine delle riprese del suo nuovo film, che si sono appena concluse a Santiago de Compostela. A distanza di quattro anni da Tolo Tolo, Zalone tor - facebook.com Vai su Facebook

Checco Zalone chiude le riprese di Buen Camino: il nuovo film di Gennaro Nunziante a Natale nei cinema - Sono ufficialmente conclusi i lavori sul set del prossimo film con protagonista il comico pugliese, che uscirà durante le festività natalizie. Da movieplayer.it

«Buen Camino», il nuovo film di Checco Zalone ha una data di uscita ufficiale: a luglio il primo ciak - Durante la convention di Medusa Film è stata annunciata ufficialmente la data di uscita del nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante: Buen Camino sarà nelle sale cinematografiche dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone - Buen Camino è il titolo del nuovo film di Checco Zalone che sarà diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme a Checco Zalone della sceneggiatura. Scrive mymovies.it