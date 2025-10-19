Bucci agli istruttori del Cai | La Liguria non è solo mare l' alpinismo è scuola di vita

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto in apertura del XIII Congresso istruttori nazionali alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera e sci escursionismo del Club Alpino Italiano. La due giorni si è svolta a Genova tra la Sala Quadrivium e Palazzo Ducale. Sono intervenuti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Accordo di pace Hamas e Israele, Bucci: ringraziamento va agli Usa https://ligurianotizie.it/accordo-di-pace-hamas-e-israele-bucci-ringraziamento-va-agli-usa/2025/10/09/621785/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Lo sapevate che... da domenica 12 ottobre inizia a Casa Bucci il festival PesaroPoesia25. Partecipate agli eventi e riceverete un buono sconto per acquisti nel nostro store. Alè! - facebook.com Vai su Facebook

Congresso Cai, Bucci: “Liguria è mare e montagna e l’alpinismo custodisce i valori della nostra terra” - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina in apertura del XIII Congresso Istruttori nazionali alpinismo, sci alpinismo, ... Riporta msn.com

Valanga Pila,a giudizio 6 istruttori Cai - Il gup di Aosta ha rinviato a giudizio i sei istruttori Cai accusati di disastro e omicidio colposi per la valanga che il 7 aprile 2018, sul Colle di Chamolé, vicino a Pila, ... Come scrive tg24.sky.it