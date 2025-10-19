Bucci agli istruttori del Cai | La Liguria non è solo mare l' alpinismo è scuola di vita

19 ott 2025

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto in apertura del XIII Congresso istruttori nazionali alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera e sci escursionismo del Club Alpino Italiano. La due giorni si è svolta a Genova tra la Sala Quadrivium e Palazzo Ducale. Sono intervenuti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

