Btpnuova emissione | tassi tra 2,60 e 4%
21.30 Da lunedì 20 a venerdi' 24 ottobre(fino alle ore 13),salvo chiusura anticipata, torna il Btp Valore, il titolo di Stato riservato solo ai risparmiatori individuali (cosiddetti retail). Avrà una durata di 7 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo "step-up" (3+2+2 anni) e un premio finale extra dello 0,8%. Il Mef ha comunicato la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la 6a emissione del Btp Valore, che va dal 2,60% per il 1,2 e 3 anno; 3,10% per il 4 e 5 anno; al 4,00% per il 6 e 7 anno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
