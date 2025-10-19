Brutale agguato a colpi di spranga | due incappucciati aggrediscono titolare del bar Twins
È stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara in quanto vittima di una brutale aggressione avvenuta sotto casa sua nella tarda serata di ieri 18 ottobre. Gabriel Glisic, giovane gestore del bar Twins di piazza Goldoni, ha riportato una distorsione a un dito della mano destra e un trauma. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
