Brunori Sas – Il tempo delle noci il documentario prossimamente sulla Rai

Brunori Sas – Il tempo delle noci, il documentario diretto da Giacomo Triglia, sarà disponibile prossimamente sulle reti Rai. Dopo la presentazione alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella Sezione Special Screening, Brunori Sas – Il tempo delle noci, il documentario diretto da Giacomo Triglia, sarà disponibile prossimamente sulle reti Rai. Presentato da Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem in collaborazione con Calabria Film Commission. Un viaggio intimo e profondo nell'universo creativo e personale di Dario Brunori, tramite lo sguardo sensibile e attento del regista, con cui il cantautore condivide un lungo percorso di collaborazione artistica.

