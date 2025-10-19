Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta della Val d' Orcia e della Val di Chiana il 19 ottobre 2025 su Sky e NOW

La settima tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva nelle Colline Senesi e ci porta alla scoperta di due delle valli più belle della Toscana. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara nella puntata in onda oggi, 19 ottobre 2025, su Sky Uno e in Streaming su NOW. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta della Val d'Orcia e della Val di Chiana il 19 ottobre 2025 su Sky e NOW

News recenti che potrebbero piacerti

Bruno Barbieri - facebook.com Vai su Facebook

Bruno Barbieri ci riprova, e lancia la sfida del panettone salato http://dlvr.it/TNY2d8 - X Vai su X

Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta della Val d'Orcia e della Val di Chiana il 19 ottobre 2025 su Sky e NOW - 4 Hotel arriva nelle Colline Senesi e ci porta alla scoperta di due delle valli più belle della Toscana. Secondo comingsoon.it

Avvistato: lo chef Bruno Barbieri a Brescia per i nuovi episodi di "4 Hotel" - Spotted, avvistato: Bruno Barbieri a Brescia per girare un episodio di "4 Hotel", il reality in onda su Sky che ormai è un cult, per appassionati e non. Si legge su bresciatoday.it

Bruno Barbieri: «Vacanze fuori stagione? Andate qui» - Lo chef emiliano, giudice di MasterChef e conduttore televisivo di «4 Hotel», racconta quali sono stati i suoi viaggi del cuore, dove tornerebbe e quali mete raggiungere adesso ... vanityfair.it scrive