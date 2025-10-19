Bruganelli e l'aborto | Bonolis disse che non era pronto per me diventò un'ossessione Vedevo carrozzine ovunque

Sonia Bruganelli racconta il suo aborto nello studio di Verissimo. Quando aveva 24 anni rimase incinta di Paolo Bonolis, ma il conduttore le disse che non se la sentiva in quel momento: "Io volevo un figlio di un progetto condiviso. Non era il nostro caso, quindi scelsi di non fare quel viaggio da sola e investire sulla nostra storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

