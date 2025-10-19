Bruce Springsteen sull'America di oggi | Non so dove stiamo andando mi impegnerò perché le cose cambino

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sono stati ospiti di Che Tempo che Fa sul Nove, per parlare del film sul musicista americano. All'artista è stato chiesto cosa pensa dell'America di oggi, ad anni di distanza da quella che lui raccontava nelle sue canzoni e questa è stata la sua risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un giovanissimo Bruce Springsteen nel 1970 ? - facebook.com Vai su Facebook

Questa domenica quella di #CTCF sul Nove sarà una puntata straordinaria: avremo l’onore di ospitare il leggendario Bruce @springsteen e Jeremy Allen White, che interpreterà la celebre rockstar nel film “Springsteen: Liberami dal Nulla” - X Vai su X

Bruce Springsteen sull’America di oggi: “Non so dove stiamo andando, mi impegnerò perché le cose cambino” - Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sono stati ospiti di Che Tempo che Fa sul Nove, per parlare del film sul musicista americano ... Riporta fanpage.it

“Che Tempo Che Fa” – Bruce Springsteen ospite di Fabio Fazio - Sul NOVE nuovo appuntamento con il talk show di Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa”. Come scrive bitculturali.it

Bruce Springsteen sugli Usa: "Farò del mio meglio per cambiare le cose" - Non so dove stiamo andando" dice il Boss ospite di "Che tempo che fa" a proposito dell'era Trump. Lo riporta tg24.sky.it