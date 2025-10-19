Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti a Che tempo che fa oggi 19 ottobre sul Nove per presentare Springsteen | Liberami dal nulla

Domenica 19 ottobre, dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+, Fabio Fazio accoglierà una coppia d’eccezione: Bruce Springsteen e Jeremy Allen White saranno insieme a Che tempo che fa. Il rocker da 140 milioni di dischi venduti e l’attore vincitore di tre Golden Globe e due Emmy saranno ospiti in esclusiva in occasione dell’uscita del film Springsteen: Liberami dal nulla, nelle sale italiane dal 23 ottobre. Diretto da Scott Cooper e tratto dal libro di Warren Zanes Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska, il film racconta la genesi del celebre album Nebraska (1982), un lavoro intimo e tormentato che segnò un punto di svolta nella vita del Boss. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti a "Che tempo che fa" oggi 19 ottobre sul Nove per presentare "Springsteen: Liberami dal nulla"

