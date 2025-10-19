Bruce Springsteen a Che Tempo Che Fa

Dopo aver portato nelle case degli italiani Richard Gere, Fabio Fazio si ripete e, da oltre oceano, porta questa sera a Che Tempo Che Fa la leggenda del rock Bruce Springsteen, insieme a Jeremy Allen White, prossimi all’uscita in sala il 23 ottobre con Springsteen: Liberami dal nulla. Anticipazioni e ospiti del 19 ottobre 2025. Tra i protagonisti della puntata di stasera anche Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, in uscita giovedì con il nuovo film di Riccardo Milani, La vita va così, ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras. E ancora: Pupi Avati, vincitore a maggio del David di Donatello alla carriera e autore del nuovo libro Rinnamorarsi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Bruce Springsteen a Che Tempo Che Fa

