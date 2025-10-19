Brooklyn Fitboxing il fondatore ci spiega come funzionano i sacchi tech e le sessioni da 47 minuti
La palestra cult dove il pugilato è un’esperienza “no contact” ad alta intensità, e gamification e musica rendono ogni colpo un passo verso il benessere. Abbiamo intevistato il fondatore. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
Padova ha finalmente il suo Brooklyn Fitboxing e ora la scusa del ‘non ho voglia di allenarmi’ non regge più Chi viene con me la prossima volta? (Controllate la storia per la promo!! ) @brooklynfitboxing_it Via Tiziano Aspetti, Padova #allenamento #upp - facebook.com Vai su Facebook