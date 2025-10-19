Brocchi | Modric non mi sorprende È uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, in particolare parole su Rafael Leao. Ecco la sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

brocchi modric non mi sorprende 200 uno dei pochi che avrei visto bene nel mio milan

© Pianetamilan.it - Brocchi: “Modric non mi sorprende. È uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan”

Leggi anche questi approfondimenti

brocchi modric sorprende 200Brocchi: "Modric è uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex della partita Christian Brocchi ha presentato la sfida che andrà in scena stasera a San Siro tra il Milan ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Brocchi Modric Sorprende 200