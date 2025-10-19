Brocchi | Milan manca un difensore top La Fiorentina non è ancora entrata in sintonia con Pioli
Il doppio ex: "In rossonero ho vinto tutto, in viola ho giocato una delle migliori stagioni della mia carriera. Sono due squadre che non aspettano l'avversario, il Diavolo per me è da scudetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, in arrivo un difensore a gennaio - Manca ancora molto all’apertura della prossima finestra di calciomercato, eppure il Milan sta già iniziando a muoversi per puntellare ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri nel mese di gennaio. Secondo calciomercato.com
Milan, domani il primo allenamento di Brocchi - Domani alle 15 sarà lui a dirigere il nuovo allenamento del Milan, non più Sinisa Mihajlovic. Da calciomercato.com
Milan, Gabbia: "Nkunku mi ha colpito, in campo ce lo godremo. La Curva Sud ci manca" - Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, è intervenuto ai media a margine del "Premio Gentleman Fair Play" presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano. Da tuttomercatoweb.com