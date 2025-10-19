Brocchi | Il Milan può essere da Scudetto per tre ragione Se in difesa avesse …

Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, in particolare parole sullo Scudetto. Ecco la sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brocchi: “Il Milan può essere da Scudetto per tre ragione. Se in difesa avesse …”

