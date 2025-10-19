Brindisi straripante a Massafra | biancazzurri a un solo punto dalla vetta
BRINDISI - Il Brindisi Fc si riscatta con una perentoria vittoria in casa del Soccer Massafra, in una gara valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Gli uomini di mister Ciullo si sono imposti per 5-1, risollevandosi dopo una serie di tre pareggi consecutivi, oltre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
