Brava Angelina capolavoro di De Simone che noia Irama Male anche Gabry Ponte e Moise Kean prestato alla musica Le recensioni
La settimana della discografia italiana si chiude con diverse uscite importanti, specie per quel che riguarda la sezione dedicata agli album. Non si può non partire da quello pubblicato a sorpresa da Angelina Mango, un ottimo lavoro il suo che segna, si spera, il suo approccio alla musica di qui in avanti. Capolavoro di Andrea Laszlo De Simone, un giorno potrete dire ai vostri nipoti: «Io c’ero». Mentre per quel che riguarda il rap Caleydo e Bassi Maestro propongono uno dei migliori album dell’anno. Al contrario di quello di Irama, piatto, noioso e anche piuttosto presuntuoso, che bocciamo senza troppi dubbi. 🔗 Leggi su Open.online
