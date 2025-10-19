Brasile decine di vittime nell' incidente di un bus a Saloa | le immagini
Un autobus passeggeri nel nord-est del Brasile si è schiantato contro un terrapieno di sabbia e si è ribaltato su un fianco, uccidendo almeno 17 persone. L’autobus trasportava circa 30 passeggeri. Il veicolo è precipitato a Saloa, una città nello stato di Pernambuco, mentre era diretto verso la città di Brumado, nel vicino stato di Bahia. La polizia ha riferito che l’autista ha perso il controllo dell’autobus, ha invaso la corsia opposta e ha urtato delle rocce sul ciglio della strada. Ha poi ripreso la corsia corretta, ma si è schiantato contro un terrapieno di sabbia, causando il ribaltamento del veicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
