Brasile bus turistico si ribalta nello Stato di Pernambuco | almeno 17 morti

È di almeno 17 morti il bilancio provvisorio del grave incidente stradale avvenuto nella notte nello Stato brasiliano di Pernambuco. Un autobus turistico con oltre 30 passeggeri a bordo si è ribaltato lungo l’autostrada Br-423, tra i comuni di Paranatama e Saloá, in un’area rurale. Secondo quanto riportano i media locali, il mezzo, regolarmente autorizzato al trasporto turistico, era partito dal municipio di Brumado, nello Stato di Bahia, ed era diretto a Santa Cruz do Capibaribe, in Pernambuco, quando è uscito di strada in un tratto noto come Serra dos Ventos. Le autorità non hanno ancora chiarito le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

