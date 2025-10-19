Un bicchiere ambrato, un profumo avvolgente, il sorso deciso. Ma. è whisky o brandy? Fratelli Branca Distillerie – storica azienda milanese che da 180 anni firma eccellenze degli spirits made in Italy – stila un vademecum sensoriale per guidare il consumatore tra le diversità di whisky e brandy. E quindi, come riconoscerli e scegliere il proprio alleato di gusto? Basta ascoltare i 5 sensi. Vista: colore e corposità. Allungando lo sguardo sul proprio bicchiere si noterà il colore oro chiaro, limpido e brillante del whisky, nato dalla lavorazione di diversi cereali, tra cui l’orzo. Il brandy, invece, trae vita dall’ uva e rivela riflessi ambrati e caldi che ricordano il sole milanese al tramonto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Brandy o whisky? I 5 sensi per riconoscere il proprio spirito affine