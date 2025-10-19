Branco di lupi attacca sei mucche | Rimuoviamo gli esemplari dannosi

Un branco di lupi ha attaccato sei bovini adulti al pascolo. È successo nella giornata di sabato 18 ottobre sul massiccio del Monte Baldo, nel comune di Avio, nelle vicinanze di Malga Lavacchio.Ancora non si conoscono le condizioni degli animali che sono stati affidati alle cure del veterinario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

