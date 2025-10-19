Brambilla al settimo cielo dopo la vittoria della Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri. La Juventus Next Gen espugna il “Romeo Neri” battendo il Rimini e ritrova i tre punti dopo un periodo complicato. Al termine del match, il tecnico Massimo Brambilla ha commentato la prestazione, sottolineando l’importanza di un successo arrivato grazie alla solidità difensiva ritrovata e alla profondità della rosa. RIMINI JUVENTUS NEXT GEN, IL RESOCONTO PAROLE – «Per noi sono tre punti importantissimi perchè arrivavamo da due sconfitte consecutive in cui abbiamo incassato complessivamente otto reti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla al settimo cielo dopo la vittoria della Juventus Next Gen: «Tre punti importantissimi. Ho tante soluzioni in rosa, sono soddisfatto della prova di tutti i ragazzi»