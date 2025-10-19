Bozzolan prima rete tra i ’pro’ | Sono impazzito per la gioia

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mister Davide Dionigi ha commentato così la vittoria contro il Bari in casa: "Non è stata una partita facile, abbiamo esordito in campo con quattro under su 11, contro una squadra con tanti over.e non è facile. Dei giovani come Marras, Gondo e Bozzolan sono in costante grande crescita. Il merito dei tre punti, quindi, va dato ai ragazzi, perché sono andati sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo e reagire così, subito, è sintomo di determinazione. È stata una vittoria meritata". Una vittoria in rimonta come al solito. "Su questo dobbiamo migliorare, fa parte del percorso che dobbiamo fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sull'infortunio di Natan Girma la preoccupazione è alta: "Il ragazzo non riesce ad appoggiare il piede per ora, ha preso davvero una brutta botta sull'osso.

