Bozzolan prima rete tra i ’pro’ | Sono impazzito per la gioia
Mister Davide Dionigi ha commentato così la vittoria contro il Bari in casa: "Non è stata una partita facile, abbiamo esordito in campo con quattro under su 11, contro una squadra con tanti over.e non è facile. Dei giovani come Marras, Gondo e Bozzolan sono in costante grande crescita. Il merito dei tre punti, quindi, va dato ai ragazzi, perché sono andati sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo e reagire così, subito, è sintomo di determinazione. È stata una vittoria meritata". Una vittoria in rimonta come al solito. "Su questo dobbiamo migliorare, fa parte del percorso che dobbiamo fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
| Il Bari perde anche contro la Reggiana: al Mapei Stadium termina 3-1 Decidono le reti di Tavsan, Bozzolan, Lambourde oltre all’inutile gol di Moncini nella prima frazione - facebook.com Vai su Facebook
Prima rete da professionista per Andrea #Bozzolan: l'ex rossonero ha segnato il gol del momentaneo 2-1 della sua Reggiana contro il Bari? - X Vai su X
Bozzolan, prima rete tra i ’pro’: "Sono impazzito per la gioia" - Sull’infortunio di Natan Girma la preoccupazione è alta: "Il ragazzo non riesce ad appoggiare il piede per ora, ha preso davvero una brutta botta sull’osso. msn.com scrive