Box Office USA | Black Phone 2 stende tutti e vince il weekend

L’horror Black Phone 2 ha vinto il Box Office USA nel weekend d’esordio, TRON: Ares è secondo con un calo mostruoso. Nonostante una serie di insuccessi al botteghino, compreso l’ultimo “M3GAN 2.0”, la coppia vincente UniversalBlumhouse è tornata a sfornare incassi importanti. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il nuovo horror vietato ai minori “ Black Phone 2? ha vinto il Box Office USA, e lo ha fatto con un ottimo incasso da 26.5 milioni di dollari, ben oltre i 23.6 milioni guadagnati dal primo film nel 2021. A livello internazionale Black Phone 2 ha raccolto 15.5 milioni di dollari dai 72 mercati in cui è stato proiettato, per un lancio globale di 42 milioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

