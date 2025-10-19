Borse di studio per gli studenti iscritti agli Its | la Camera di commercio stanzia 80 mila

Forlitoday.it | 19 ott 2025

Si è aperto mercoledì 15 ottobre il bando della Camera di commercio della Romagna per l’assegnazione di borse di studio a studenti iscritti al primo anno dei corsi di Istruzione tecnologica superiore (Its Academy) attivati nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per l’anno formativo 20252026. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

