L’autunno è la stagione in cui la moda più si ispira ai colori della natura. Le tonalità del foliage – calde e avvolgenti – diventano la tavolozza ideale per ridefinire il guardaroba. Tra tutte le combinazioni cromatiche di stagione, ce n’è una che racchiude il fascino della terra e le tendenze cromatiche del 2025: i l bordeaux e il giallo ocra. Due sfumature apparentemente distanti, che insieme creano un contrasto vibrante e sofisticato, capace di riscaldare anche le giornate (e i look) più grigi. Burberry conosce l’autunno. Sulle passerelle Autunno-Inverno 2025-2026 di Burberry, questa unione prende forma in un look che gioca con i classici di stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bordeaux e ocra, l’abbinamento colore da provare ora