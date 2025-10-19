' Bonus teleriscaldamento' aperte le domande per lo sconto sul pagamento delle utenze

Ferraratoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buona notizia per le famiglie del territorio più in difficoltà. Grazie alla prosecuzione della collaborazione tra il Settore Servizi al Cittadino ed Hera, anche quest'anno i nuclei in situazione di fragilità economica potranno beneficiare di un sostegno per le spese di teleriscaldamento. Il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

