Il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato che da lunedì 20 ottobre 2025, a partire dalle ore 12:00, sarà possibile presentare domanda per il nuovo Bonus Patente. Il contributo, fino a un massimo di 2.500 euro, copre l’80% dei costi di formazione ed è pensato per sostenere i giovani che vogliono ottenere la patente per la guida di mezzi pesanti e autobus. Il bonus sarà erogato sotto forma di voucher digitale, utilizzabile esclusivamente presso autoscuole accreditate dal Ministero. Vediamo come funziona, chi ne ha diritto e come fare domanda. Chi può richiedere il Bonus Patente 2025. Il bonus è destinato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ma può essere richiesto anche da chi ha appena compiuto 36 anni, a patto che la domanda venga inoltrata entro il compimento del 35esimo anno di età. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus patente, come fare domanda e ottenere uno sconto di 2500 euro