Bonus patente 2025 sai come ottenere fino a 2.500 euro dal 20 ottobre?

Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 12.00, si aprono ufficialmente le danze per una delle misure più attese dai giovani che guardano al settore dell'autotrasporto come opportunità professionale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riattiva la piattaforma online dedicata al bonus patente autotrasporto, un contributo economico che può arrivare fino a 2.500 euro per chi vuole conseguire le patenti professionali necessarie a guidare mezzi pesanti destinati al trasporto di persone o merci. La dotazione per questa nuova fase ammonta a 4,7 milioni di euro, parte di uno stanziamento complessivo di 25,3 milioni destinati al Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto attivo dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026.

