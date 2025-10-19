Bonus patente 2025 ecco come guadagnare 2.500 euro per la licenza guida professionale ma fate in fretta

Dal 20 ottobre alle 12:00 ripartono le domande per il bonus patente autotrasporto, un’opportunità concreta per i giovani italiani e stranieri residenti in Italia di ottenere un contributo fino a 2.500 euro per conseguire patenti professionali. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito del Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, mira a incentivare l’ingresso nel settore dei trasporti e a colmare la carenza di autisti professionisti. Il bonus copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, con un tetto massimo di 2.500 euro per beneficiario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

