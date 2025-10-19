Bonus elettrodomestici l?aiuto da 200 euro parte a novembre | cosa si può comprare e come fare domanda
Da inizio novembre si dovrebbe finalmente poter fare domanda per il nuovo bonus elettrodomestici fino a 200 euro. Su una piattaforma web gestita da PagoPa e Invitalia o sull'app Io. Ma i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
Bonus anche al di fuori di una ristrutturazione https://www.dday.it/redazione/54911/bonus-elettrodomestici-prorogato-al-2026-e-con-sconto-in-fattura-fino-a-200-euro - facebook.com Vai su Facebook
Bonus elettrodomestici 2025. In attesa dei decreti attuativi ecco tutte le informazioni per accedere ad un voucher del 30% del valore (fino ad un massimo di 100 euro) per l'acquisto di un nuovo elettrodomestico. Con Gianluca Timpone. - X Vai su X
Bonus elettrodomestici, l’aiuto da 200 euro parte a novembre: cosa si può comprare e come fare domanda - Da inizio novembre si dovrebbe finalmente poter fare domanda per il nuovo bonus elettrodomestici fino a 200 euro. Segnala ilmessaggero.it
Bonus elettrodomestici, ci siamo: click day in arrivo, come ottenere i 200 euro - Si avvicina il click day per ottenere il Bonus Elettrodomestici 2025: come ottenere i 200 euro e come puoi spenderli. Scrive blitzquotidiano.it
Bonus elettrodomestici 2025: guida al voucher e al click day - In arrivo il bonus elettrodomestici 2025: voucher, click day, ISEE e modalità di richiesta per usufruire dei benefici. Lo riporta alfemminile.com