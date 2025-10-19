Bonny pioggia di bonus nelle ultime due partite | la fantamedia è stellare

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gol (tre in totale in campionato) e tre assist negli ultimi due match per il francese, che sta sostituendo al meglio l'infortunato Thuram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bonny pioggia di bonus nelle ultime due partite la fantamedia 232 stellare

© Gazzetta.it - Bonny, pioggia di bonus nelle ultime due partite: la fantamedia è stellare

Contenuti che potrebbero interessarti

bonny pioggia bonus ultimeBonny, pioggia di bonus nelle ultime due partite: la fantamedia è stellare - Due gol (tre in totale in campionato) e tre assist negli ultimi due match per il francese, che sta sostituendo al meglio l'infortunato Thuram ... Riporta msn.com

Inter, Bonny ai dettagli: si contano i bonus. Calhanoglu in sospeso - L’arrivo di Bonny sarebbe il terzo innesto di questa estate, dopo Sucic e Luis Henrique, e porterebbe la spesa a circa 60 milioni complessivi (bonus esclusi) in attesa di sviluppi su altre trattative. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Bonny Pioggia Bonus Ultime