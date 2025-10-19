Bonny pioggia di bonus nelle ultime due partite | la fantamedia è stellare

Due gol (tre in totale in campionato) e tre assist negli ultimi due match per il francese, che sta sostituendo al meglio l'infortunato Thuram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonny, pioggia di bonus nelle ultime due partite: la fantamedia è stellare

