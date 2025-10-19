Bonny Inter spunta un retroscena | poteva finire in un’altra big di A
Bonny Inter, la nuova stella che illumina San Siro: da occasione mancata della Juve a colpo d’oro dei nerazzurri. Ecco i dettagli Il campionato di Serie A sta scoprendo, giornata dopo giornata, un nuovo talento che promette di diventare una delle sorprese più brillanti della stagione: Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante francese, dopo l’esperienza al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
IL GOL DI BONNY ERA IRREGOLARE? Sui social le proteste e i dubbi sul fuorigioco dell’attaccante dell’#Inter, con un susseguirsi di frame Ecco quelli definitivi #RomaInter #ASRoma #Inter - facebook.com Vai su Facebook
#Inter , l'impatto di #Bonny è devastante: ma non erano troppi 25 milioni di euro? [@GuarroPas ] https://calciomercato.com/liste/impatto-devastante-per-bonny-l-inter-sta-vincendo-la-scommessa/blt530140d26dd6c8be… - X Vai su X
Bonny determinante ma poteva saltare: spunta un clamoroso retroscena di mercato - Bonny sta dimostrando tutto il suo valore anche con la maglia dell'Inter: nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena di mercato. Come scrive spaziointer.it
Il retroscena di Fabrizio Romano su Bonny: "Lo Stoccarda provò il blitz con 30 mln. Ma l'Inter aveva il suo sì" - A proposito dell'attaccante francese ex Parma, Fabrizio Romano racconta ... Riporta msn.com
Mercato Inter tra retroscena e futuro: Bonny poteva giocare in Premier, quante scadenze - In questa pausa per le partite delle nazionali, il calciomercato comunque non si ferma e, per quanto riguarda l'Inter almeno, si dipana in una duplice. Si legge su tuttomercatoweb.com