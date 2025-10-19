Bonny Inter la rivelazione di Romano | Quel club estero aveva fatto un’offerta superiore ecco come i nerazzurri hanno scongiurato la beffa in estate

Inter News 24 Bonny Inter, la rivelazione di Romano: «Quel club estero aveva fatto un’offerta superiore». Il retroscena sul trasferimento del francese. Tre gol, tre assist e la firma pesantissima sulla vittoria dell’Inter all’Olimpico. Ange-Yoan Bonny si sta prendendo la scena, ripagando la fiducia del club. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato un interessante retroscena: la Beneamata seguiva l’attaccante francese fin da dicembre 2024gennaio 2025. Quando l’affare stava per chiudersi, però, si è inserito lo Stoccarda, arrivando a offrire quasi 30 milioni di euro al Parma, più dell’offerta nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, la rivelazione di Romano: «Quel club estero aveva fatto un’offerta superiore, ecco come i nerazzurri hanno scongiurato la beffa in estate»

