Bonny Inter impatto travolgente e record nella storia del club | tutti i numeri della vittoria di ieri contro la Roma

Inter News 24 Bonny Inter, impatto travolgente e record nella storia del club: tutti i numeri della vittoria ottenuta ieri sera contro la Roma. Ancora lui, sempre più decisivo. Ange-Yoan Bonny si conferma l’uomo del momento per l’Inter, decidendo con un gol lampo la supersfida dell’Olimpico contro la Roma. L’attaccante francese, arrivato in estate dal Parma, sta vivendo un avvio di stagione da sogno: con la rete di ieri sera, ha già raggiunto quota tre gol e tre assist nelle sue prime sette presenze in Serie A con la maglia nerazzurra. Come riportato dal sito ufficiale del club meneghino, si tratta di un record nell’era della Serie A a 20 squadre (dal 200405): nessun giocatore della Beneamata era mai riuscito a raggiungere questo doppio traguardo così rapidamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, impatto travolgente e record nella storia del club: tutti i numeri della vittoria di ieri contro la Roma

