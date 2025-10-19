Inter News 24 Bonny Inter, terza rete stagionale per il francese diventato simbolo dell’energia e della freschezza della squadra di Chivu. Ange-Yoan Bonny, o semplicemente “Angelo”, come viene affettuosamente chiamato nello spogliatoio dell’ Inter, continua a scrivere il suo nome tra i protagonisti della stagione nerazzurra. La rete segnata all’ Olimpico contro la Roma — la terza in stagione, la seconda consecutiva — è l’ennesima conferma di un talento in ascesa, capace di incarnare alla perfezione lo spirito giovane e travolgente della squadra di Cristian Chivu. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Bonny è ormai “ un inno alla gioventù ”, un ragazzo di 21 anni che unisce potenza fisica e umiltà, caratteristiche che lo hanno reso subito amato dal gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, è l’anima giovane dei nerazzurri! Angelo conquista tutti: da Chivu ai tifosi!