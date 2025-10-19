Bonny Inter è l’anima giovane dei nerazzurri! Angelo conquista tutti | da Chivu ai tifosi!

Internews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonny Inter, terza rete stagionale per il francese diventato simbolo dell’energia e della freschezza della squadra di Chivu. Ange-Yoan Bonny, o semplicemente “Angelo”, come viene affettuosamente chiamato nello spogliatoio dell’ Inter, continua a scrivere il suo nome tra i protagonisti della stagione nerazzurra. La rete segnata all’ Olimpico contro la Roma — la terza in stagione, la seconda consecutiva — è l’ennesima conferma di un talento in ascesa, capace di incarnare alla perfezione lo spirito giovane e travolgente della squadra di Cristian Chivu. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Bonny è ormai “ un inno alla gioventù ”, un ragazzo di 21 anni che unisce potenza fisica e umiltà, caratteristiche che lo hanno reso subito amato dal gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonny inter 232 l8217anima giovane dei nerazzurri angelo conquista tutti da chivu ai tifosi

© Internews24.com - Bonny Inter, è l’anima giovane dei nerazzurri! Angelo conquista tutti: da Chivu ai tifosi!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull’affare Bonny. Riporta gazzetta.it

Bonny-Inter, si inserisce lo Stoccarda: chieste informazioni al Parma sul francese - Lo Stoccarda, infatti, ha chiesto informazioni per l'attaccante francese. Si legge su sport.sky.it

Inter, Bonny si presenta: “Guarderò Lautaro e Thuram con gli occhi di un bambino” - Un nuovo giocatore &#232; pronto a vestire la maglia dell’Inter. Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Bonny Inter 232 L8217anima