Bonny Inter decisivo anche all’Olimpico | è lui il giocatore eletto come Man of the Match dai tifosi – VIDEO

Inter News 24 Bonny Inter, il centravanti francese è stato scelto dai tifosi come l’uomo partita del match contro la Roma! Il post social del club nerazzurro. Continua il momento d’oro di Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto del successo dell’Inter contro la Roma all’Olimpico. L’attaccante francese, classe 2003, è stato ancora una volta determinante: suo il gol che ha deciso il big match, permettendo ai nerazzurri di centrare la sesta vittoria consecutiva e di agganciare la vetta della classifica. Gol pesante e leadership in crescita. Bonny ha firmato la rete dell’1-0 nei primi minuti, confermandosi ormai un punto di riferimento imprescindibile nel reparto offensivo di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, decisivo anche all’Olimpico: è lui il giocatore eletto come Man of the Match dai tifosi – VIDEO

