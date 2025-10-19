Bonifica del Chienti esposto archiviato
"La politica è assente; la giustizia non decide, come si evince dall'archiviazione del procedimento legato al nostro esposto al Tribunale di Fermo da parte del Gip, Teresina Pepe; e intanto la gente finisce per contrarre malattie mortali visti gli inquinanti terribili che insistono nella zona": sono decisamente pesanti le accuse mosse dai rappresentanti del neonato Comitato Bonifica del Chienti sulla vicenda dell'omessa bonifica dell'area inquinata del Basso Bacino del Chienti (26Kmq di terreni e 12 ettari in mare contaminati da oltre 30 anni che riguardano i Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle e le rispettive province di Fermo e Macerata).
