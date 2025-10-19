Bomba contro il giornalista Ranucci | ipotesi criminalità e ultras indaga l' Antimafia

L'ordigno ha semidistrutto le auto del conduttore di Report davanti alla sua villetta a Pomezia. Al vaglio la pista dell’intimidazione per le inchieste giornalistiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bomba contro giornalista ranucciBomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci: distrutte le auto del conduttore di Report e della figlia - Paura e sconcerto nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report su Rai 3, e ... Come scrive reggiotv.it

bomba contro giornalista ranucciAttentato contro Sigfrido Ranucci: bomba davanti casa del giornalista di Report, indaga l’antimafia - Un ordigno esplosivo artigianale, contenente circa un chilo di esplosivo, è stato collocato accanto all’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti alla sua abi ... Come scrive online-news.it

bomba contro giornalista ranucciLa bomba per Ranucci è una minaccia a tutto il giornalismo d’inchiesta - L’attentato al giornalista Rai è un attacco al diritto dei cittadini di sapere, capire e scegliere con consapevolezza. Da repubblica.it

