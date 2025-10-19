Bomba contro il giornalista Ranucci | ipotesi criminalità e ultras indaga l' Antimafia

L'ordigno ha semidistrutto le auto del conduttore di Report davanti alla sua villetta a Pomezia. Al vaglio la pista dell’intimidazione per le inchieste giornalistiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bomba contro il giornalista Ranucci: ipotesi criminalità e ultras, indaga l'Antimafia

